Calor aumenta e temperatura pode chegar aos 33°C em Belo Horizonte

Céu sem nuvens na manhã desta sexta-feira em Belo Horizonte. Na foto, trecho da Avenida Afonso Pena, no Centro da capita (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)

Os últimos dias de janeiro serão marcados pelo forte calor e clima seco do “veranico” em Minas Gerais. Em Belo Horizonte, a temperatura pode chegar aos 33°C na tarde desta sexta-feira. A pouca chuva que ocorre no estado segue presente em apenas duas regiões.









O dia na capital será de céu claro a parcialmente nublado. A temperatura mínima hoje foi de 17°C e a máxima prevista é de 33°C. No estado, a mínima foi 12°C em Monte Verde, no Sul, e a máxima pode alcançar os 38°C no Vale do Jequitinhonha.





Assim como nas últimas semanas, as chuvas isoladas podem ocorrer apenas no Sul e no Triângulo Mineiro. Na faixa Leste de Minas, a nebulosidade é maior. No restante do estado, céu com poucas nuvens. A expectativa é de que a partir da terça-feira que vem, início de fevereiro, a possibilidade de chuvas no estado aumente.