Ribeirão das Neves terá IPTU com vencimento só a partir de maio

Contribuintes terão os vencimentos do IPTU a partir de meados de maio (foto: Wikipedia/Divulgação)

A Prefeitura de Ribeirão das Neves, na Grande BH, resolveu dar mais um tempo para que os consumidores possam realizar o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Normalmente com vencimento já em janeiro, o tributo teve o prazo esticado para meados de maio. Quem pagar à vista, em parcela única, ainda terá 10% de desconto.





A medida foi publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros nesta quinta-feira (28/01). Além do IPTU, os contribuintes receberão num mesmo boleto cobranças da Taxa de Limpeza Pública e contribuição para o custeio da iluminação pública.





Os moradores que optarem pelo pagamento parcelado, poderão fazer o acerto em sete prestações, com vencimentos entre maio e novembro.



A publicação ainda informa que quaisquer reclamações contra o lançamento de tributos imobiliários deverão ser efetuadas por meio de requerimento dirigido à Secretaria de Fazenda até a data do vencimento da primeira parcela, dia 17 de maio. O documento deverá ser protocolado na sede da Prefeitura ou nas regionais Veneza e Justinópolis.





O contribuinte que não receber o carnê até 10 de maio deverá solicitá-lo no Atendimento ao Contribuinte da Secretaria de Fazenda, na Rua Ari Teixeira da Costa, 1.100, Savassi; ou nas regionais Justinópolis, que fica na Rua Carmélia Loffi, 195, Labanca, e Veneza, na Avenida Oswaldo Alves de Araújo, 301. Há a possibilidade de emissão de segunda via no portal da Prefeitura de Ribeirão das Neves (https://ribeiraodasneves.mg.gov.br/prefeitura/), acessando a seção Serviços on line > Portal Tributário.





Vencimentos IPTU 2021

Parcela única – 17/05/2021, com 10% de desconto





1ª parcela - 17/05/2021

2ª parcela - 15/06/2021

3ª parcela - 15/07/2021

4ª parcela - 16/08/2021

5ª parcela - 17/09/2021

6ª parcela - 15/10/2021

7ª parcela - 16/11/2021