Defesa Civil alerta para baixa umidade relativa do ar em BH

É importante se manter hidratado em período de baixa umidade (foto: Defesa Civil BH/Reprodução)

Recomendações da Defesa Civil %u2800

Hidrate-se durante o dia

Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas

Evite frituras

Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água

Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10h e as 17h

Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante

Em caso de problemas respiratórios procure um especialista

Em caso de incêndio em mata ou floresta, avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190)





de Belo Horizonte emitiu um novo alerta. Ade are quente que mantém as temperaturas elevadas e baixos índices de umidade relativa do ar, em torno de 30% vai perdurar até as 18h de domingo (31/1).Em seu boletim diário, o Instituto Nacional de Meteorologia () explica que Minas Gerais continua sob a influência de uma massa de ar seco e quente que cobre a região Sudeste do Brasil. “Nos próximos dias, o ar seco deve se intensificar e favorece a queda dos índices de, abaixo de 30%, principalmente no setor Central e Norte”, diz o instituto.O clima seco nessas regiões poderá ser percebido já nesta tarde.Em Belo Horizonte, segundo a previsão, pode ocorrer névoa seca à tarde. O fenômeno, caracterizado como uma “faixa” cinzenta na linha do horizonte, é formado por partículas de poluentes no ar durante períodos de baixa umidade.A temperatura na capital hoje varia entre 17°C e 32°C.