Defesa Civil: 12 morreram nesta temporada de chuvas em Minas Gerais

Uma forte chuva atinge a cidade de Contagem na tarde de 15 de janeiro deste ano (foto: Jorge Lopes/EM/D.A. Press)

Doze pessoas quee nove ficaram feridas nesta temporada chuvas em Minas Gerais. A informação foi divulgada pela Defesa Civil do estado em boletim nessa terça-feira (19/1). Segundo os dados oficiais, 257 pessoas ficarame 2.814em Minas.Na última sexta-feira (15), um homem morreu após ser atingido por um raio em um campo de futebol do Bairro Serra, na Região Centro-Sul da capital mineira.Segundo o Corpo de bombeiros, a vítima foi resgatada inconsciente, mas respirando quando foi atendida e encaminhada pelo SAMU ao hospital.Na zona rural de Santo Antônio do Itambé, na Região Central do estado, em 9 de janeiro, duas mortes chocaram a cidade. As vítimas são pai e filho, atingidos por um: José Paulo Silva, de 54 anos, e Tiago Salustino Silva, de 30. De acordo com relato do boletim de ocorrência da PM, pai e filho estavam serrando um eucalipto, na localidade de Cipó, onde moravam, quando foram atingidos pelo raio.Eles estavam acompanhados de um amigo, que os ajudava e estava próximo deles. O homem contou que desmaiou no momento. Ele não se feriu, mas, quando voltou a si, teve muita dor de cabeça e dores pelo corpo.Na sexta-feira da semana passada (15/1), moradores às margens da Avenida Tereza Cristina, na capital mineira, ainda contavam os prejuízos depois do temporal.O asfalto da via foi arrancado novamente pela força da água.