Com previsão de mais chuva, Defesa Civil de BH alerta para risco geológico

Agentes da Prefeitura de BH trabalham na limpeza do entorno da Avenida Tereza Cristina (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

Após a forte chuva de ontem , concentrada principalmente na Região Noroeste de Belo Horizonte, a Defesa Civil da capital emitiu alerta de risco geológico até a próxima terça-feira (19). A Regional mais afetada foi a Oeste, principalmente o trecho às margens da Avenida Tereza Cristina, onde foram registrados diversos pontos de alagamento Com o acúmulo de chuvas e a tendência para os próximos dias, a Defesa Civil de BH recomenda que a população tenha atenção ao grau de saturação do solo – como água empoçando no quintal ou minando na base do barranco, rachaduras no solo e inclinação de poste ou árvore – e nos sinais construtivos, como trincas nas paredes e portas e janelas emperrando. O telefone da Defesa Civil é o 199.De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o sábado em Belo Horizonte terá céu nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva isoladas à tarde e noite. O volume de chuva previsto hoje para a capital fica em torno de 20mm a 30mm. A temperatura mínima foi de 17°C, durante a madrugada, e a máxima estimada é de 29°C. A umidade relativa do ar mínima fica em torno de 50%, à tarde.