Parte de muro cede próximo a container de pesquisa da CoronaVac, em BH

Queda de parte de um muro assustou funcionários do Centro de Saúde Jardim Montanhês, em BH (foto: Reprodução)









Profissionais que trabalhavam no local no momento do deslizamento se assustaram e deixaram o container. Fotos que circulam nas redes sociais mostram que uma quantidade razoável de terra cedeu junto com o muro.



A Defesa Civil de Belo Horizonte encaminhou uma equipe ao local para avaliar os danos.