Chuva forte atinge BH, bloqueia Tereza Cristina e alaga avenida em Contagem

Uma forte chuva atinge a cidade de Contagem na tarde desta sexta-feira, 15 (foto: Jorge Lopes/EM/D.A. Press)



forte chuva atinge a Região Metropolitana de Belo Horizonte na tarde desta sexta-feira (15/01). Em Contagem, o temporal alagou a Avenida João César de Oliveira e deixou pelo menos um carro submerso.



A via foi bloqueada nos dois sentidos, em frente ao número 6261. Um veículo, Ford Del Rey, não conseguiu atravessar e ficou submerso. Além do alagamento, placas de sinalização e outdoors caíram ao longo da avenida.



Um veículo, Ford Del Rey, não conseguiu atravessar e ficou submerso. (foto: Jorge Lopes/EM/D.A. Press)

Em Belo Horizonte, os pontos mais críticos com o alto volume de precipitação são as regiões do Barreiro, Centro-Sul e Oeste. Algumas ruas precisaram ser bloqueadas por causa do risco de transbordamento de córregos.









A cidade está sob alerta de chuva da Defesa Civil. Segundo o órgão municipal, as pancadas de chuva isoladas devem acumular de 20 a 30 milímetros, acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento ocasionais em torno de 50 km/h. O aviso é válido até as 23h59 desta sexta-feira.

Situação desta tarde em Contagem na estação do metrô Eldorado



