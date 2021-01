Temporal volta a alagar Avenida Tereza Cristina, na Região Oeste de BH

Avenida Tereza Cristina volta alagar nesta sexta-feira (15/01) (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Umnesta sexta-feira (15/01). De acordo com a Defesa Civil, a chuva moderada a forte deve permanecer em boa parte do município até o fim do dia.

Ainda segundo o órgão municipal, asisoladas devem acumular de 20 a 30 milímetros, acompanhadas deocasionais em torno de 50 km/h. O aviso é válido até as 23h59 desta sexta-feira.

Pelas redes sociais, a população já começa compartilhar vídeos da avenida alagada.

Tereza Cristina.. pulem fora quem tá por aí pic.twitter.com/8qFfbKnks7 %u2014 Arcebispo (@Arcebispo13) January 15, 2021

Tereza Cristina.. pesadelo de sempre pic.twitter.com/DibOQisUo2 %u2014 Arcebispo (@Arcebispo13) January 15, 2021

Bairro Vila São Paulo. Av. TEREZA CRISTINA pic.twitter.com/6NfFyE07U4 %u2014 Germano Salles (@SallesGermano) January 15, 2021

De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas crianças estão trancadas numa casa inundada perto da avenida. A mãe estava do lado de fora e bateu a porta, por isso, as crianças ficaram presas.



A corporação segue para local para verificar a possíbilidade de um muro cair sobre uma segunda residência.

Ainda segundo os bombeiros, um caminhão de pequeno porte foi arrastado pela enxurrada.

Caminhão de pequeno porte é arrastado pela Avenida Tereza Cristina, na Região Oeste de BH



Vídeo: Corpo de Bombeiros



Saiba mais: https://t.co/QHmo7WSPgy pic.twitter.com/OhkoOzqrmD %u2014 Estado de Minas (@em_com) January 15, 2021

Em Belo Horizonte, os pontos mais críticos com o alto volume de precipitação são as regiões do Barreiro, Centro-Sul e Oeste. Algumas ruas precisaram ser bloqueadas por causa do risco de transbordamento de córregos.

