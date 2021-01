Em quatro horas, choveu mais de 80 milímetros na Região Oeste de BH

Avenida Tereza Cristina, na Região Oeste de BH, foi palco de alagamento mais uma vez (foto: Reprodução)









Outras duas regiões de Belo Horizonte superaram em 20% o nível previsto para o mês inteiro: Barreiro, com 22,4% e Noroeste, com 20,8%. As regionais tiveram volume de chuva de 73,6 e 68,6 milímetros, respectivamente. A Centro-Sul vem em seguida, com 51 milímetros, o que indica 15,5% do volume esperado para janeiro inteiro.





A Defesa Civil também informou que atendeu três ocorrências durante a chuva forte: um desabamento parcial de um muro no Bairro Jardim Montanhês, na Região Noroeste de BH, além de um alagamento na Região Oeste e um deslizamento na Região do Barreiro.





ACUMULADO DE CHUVAS (mm), nas últimas 4 horas. Em 15/01/21 às 18h30:

Barreiro: 73,6 (22,4%)

Centro Sul: 51,0 (15,5%)

Leste: 8,8 (2,7%)

Nordeste: 18,4 (5,6%)

Noroeste: 68,6 (20,8%)

Norte: 1,0 (0,3%)

Oeste: 80,2 (24,4%)

Pampulha: 26,2 (8,0%)

Venda Nova: 1,4 (0,4%)

ACUMULADO DE CHUVAS (mm) em JANEIRO até 18h30 do dia 15:

Barreiro: 264,6 (80,4%)

Centro Sul: 395,0 (120%)

Leste: 238,4 (72,4%)

Nordeste: 286,4 (87%)

Noroeste: 347,2 (105,5%)

Norte: 212,8 (64,7%)

Oeste: 350 (106,4%)

Pampulha: 268,2 (81,5%)

Venda Nova: 218,2 (66,3%)

Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte

Média Climatológica JANEIRO 329,1mm

De acordo com dados da, a Região Oeste da capital mineira foi a localidade que mais concentrou chuva na tarde desta sexta-feira (15/01). Em quatro horas,de água foram registrados na regional, o que representaa mais do que era previsto em todo o mês de janeiro.