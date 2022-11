BH: passageiros poderão pagar passagem de ônibus com QR Code

A opção, antes disponível apenas na plataforma KIM+, também será oferecida no aplicativo BHBUS+ (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Com o objetivo de combater a disseminação da COVID-19, passageiros do Sistema de Transporte Coletivo de Belo Horizonte terão acesso a alguns ônibus por meio de QR Code a partir desta quarta-feira (23/11). A alternativa, antes disponível na plataforma KIM+, também será oferecida no aplicativo BHBUS .









Conforme a diretora-executiva do Transfácil, Ana Flávia Camilo, a novidade foi criada para trazer facilidade ao usuário, já que o celular se tornou um item indispensável no dia a dia de todos. “A tecnologia QR Code torna o processo de embarque totalmente digital, precisamente quando a prefeitura publica o decreto voltando o uso de máscaras nos coletivos da cidade”.

Como usar?

Para ter acesso à tecnologia, o passageiro deve abrir o menu do aplicativo e escolher a opção “QR Code”. Em seguida, é só clicar em “Comprar" “QR Code” e selecionar o número de QR Code que deseja adquirir, ou então, o valor em reais que gostaria de carregar o saldo. Depois, é só escolher a forma de pagamento nas opções PIX e Cartão de Crédito.





Após a compra, o usuário passa a tela do celular com o QR Code na catraca das estações e dos ônibus, que, atualmente, tem leitores de tecnologia especial para leitura de códigos bidimensionais.

A Transfácil informa que é necessário aguardar o período de processo de pagamento do banco, o que pode levar até 2h. Além disso, não é possível usar o saldo dos cartões BHBUS para a modalidade de QR Code.





O saldo de QR Codes gerados que não forem utilizados no prazo de 30 minutos retornam à conta do usuário no prazo de 48 horas.

Pagamento via Pix em ônibus da região metropolitana

O consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica do Sistema Metropolitano do Transporte Coletivo também está com outra opção de pagamento da tarifa. Desde da última segunda-feira (21/11), passageiros podem utilizar o Pix para recargar o cartão.





Para isso, é necessário cadastrar o passe no Ótimo App e acessar a opção “Adicionar a Recarga”. Assim, o usuário deve informar o valor do crédito a ser transferido e marcar a opção Pix, sendo que o valor mínimo é de R$ 20,00 e máximo de R$ 200,00.

Para finalizar, é necessário copiar a chave Pix ou fazer a leitura do QR Code e realizar o pagamento no aplicativo de seu banco pessoal. A liberação dos créditos não ficam disponível para uso imediato e a liberação pode demorar até 72h.

Aumento de casos de COVID-19 em BH

De acordo com o boletim epidemiológico da PBH dessa terça-feira (22/11), o número de novos casos por 100 mil habitantes cresceu mais de 300% em novembro . Em 1º de novembro, 20,1 casos, e, no dia 19, esse número subiu para 82,7.





Além disso, a procura por exames para detectar a doença e os resultados positivos também aumentaram na capital. Entre 30 de outubro e 5 de novembro, foram feitos 3.935 testes nas unidades da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), com 5% de positividade.





Já entre os dias 13 e 19 de novembro, foram 14.131 testes, o que reapresenta um crescimento de 252%, com resultado positivo em 28% das amostras.