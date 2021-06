Saiba como pagar passagem com QR Code nos ônibus de BH

O QR Code vale por apenas 30 minutos e pode ser usado somente na estação ou linha selecionada (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) ônibus de Belo Horizonte tem mais uma opção de pagamento a partir desta terça-feira (1º/6): o QR Code, por meio do celular. O anúncio foi feito pelo Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte (Transfácil). Quem utiliza osdetem mais uma opção de pagamento a partir desta terça-feira (1º/6): o, por meio do celular. O anúncio foi feito pelo Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte (Transfácil).





Como usar

Após a compra de créditos, clique na opção “QR Code Transporte”, em seguida na opção “Usar QR Code” e indique onde vai embarcar





na opção “Usar QR Code” e indique onde vai embarcar Selecione onde será o embarque e digite o nome da estação ou número da linha (Estação Pampulha ou Linha 6350, por exemplo), e finalize na opção sim “Gerar QR Code”





ou número da linha (Estação Pampulha ou Linha 6350, por exemplo), e finalize na opção sim “Gerar QR Code” Para liberar a catraca os passageiros devem aproximar o código gerado na tela do celular para a câmera do validador. Após a leitura, a catraca será liberada

A Transfácil explica que o QR Code vale por apenas 30 minutos e pode ser usado somente na estação ou linha selecionada. Se o código for aberto no celular e não utilizado, o valor é creditado no aplicativo novamente, após 24 horas.





O consórcio também destaca que o pagamento por QR Code não é válido para integração de linhas, em suplementares e nas estações do metrô. O aplicativo KIM também oferece recargas e rotas de ônibus.