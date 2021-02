A novidade é uma inicativa dos Consórcios Transfácil e Ótimo (foto: Léo Caldas/Agência Titular/Divulgação)

A partir de segunda-feira (22/02), começam em Belo Horizonte e Região Metropolitana testes experimentais para o uso de smartphones como opção de pagamento de passagens de ônibus do transporte público. No primeiro momento, os testes estão disponíveis apenas para usuários do sistema Android.





Em tempos de pandemia do COVID-19, a novidade pode contribuir na redução do uso de dinheiro para pagamento de tarifas e, por consequência, no contato entre motorista e passageiro durante o embarque. No Brasil, o método já foi testado em cidades do estado de São Paulo e Rio de Janeiro.





Como irá funcionar





O pagamento será feito através de uma carteira digital e o passageiro terá como opções: cartão de crédito, débito e boleto bancário. Após confirmação do pagamento da tarifa, o passageiro deve aproximar a tela de seu celular no equipamento para liberar a catraca automaticamente.





Em Belo Horizonte, os testes serão realizados na linha 2152 (Salgado Filho/Cruzeiro) e nas Estações Rio de Janeiro e Carijós e, nas linhas metropolitanas, nas Estações Tupinambás e Espírito Santo. O período experimental acontece de 22 de fevereiro a 22 de março.





Interessados em participar da pesquisa devem entrar em contato com o Transfácil no Instagram (@oficialtransfacil) para fazer o cadastro.