BH terá oito novas linhas de ônibus durante pandemia

Transporte público é apontado como um dos vilões da proliferação do coronavírus nas grandes cidades brasileiras (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press - 24/7/20)

Oito novas linhas de ônibus começam a operar em Belo Horizonte a partir desta quinta-feira (22/4). De acordo com informações da BHTrans, elas só vão atender durante a pandemia, de maneira temporária, para desafogar a ida ao Centro da cidade no início da manhã.

Ainda segundo a BHTrans, 11serão atendidos pelas novas linhas: seis em Venda Nova (Céu Azul, Rio Branco, Jardim Leblon, Mantiqueira, Nova York e Jardim dos Comerciários) e dois no Barreiro (Águas Claras e Vila Pinho), além de Monte Azul (Norte) e Conjunto Paulo VI (Nordeste).

Serão 34 viagens diárias e diretas dos bairros para o Centro de BH. Portanto, essas novas linhas não vão parar nas estações de integração.

Dentro dos bairros, os coletivos vão ter o mesmo itinerário das linhas alimentadoras. Depois, já seguem diretamente para o Hipercentro, com três paradas: na Avenida Amazonas e nas ruas São Paulo e Caetés.

Segundo a prefeitura, não haverá operação no sentido oposto, no horário de pico do fim da tarde e do início da noite.



A tarifa será de R$ 4,50, com o desconto normal quando há integração com o metrô.

Confira a relação das linhas por regional do transporte de BH:

• Barreiro - 3011 (linhas de origem 311 e 330) e 3020 (linha de origem 302)

• São Gabriel - 7015 (linha de origem 715) e 8015 (linha de origem 815)

• Pampulha - 6014 (linha de origem 614) e 6018 (linha de origem 618)

• Venda Nova - 6032 (linha de origem 627) e 6034 (linha de origem 634)

O quadro de horários pode ser consultado pelo aplicativo SIU Mobile a partir desta quarta-feira (21/4).

Operação

Com a reabertura das atividades econômicas em Belo Horizonte a partir desta quinta, as linhas do transporte coletivo terão reforço nas viagens, segundo a BHTrans.

Agentes da empresa vão monitorar e fiscalizar a operação das linhas e realizar os ajustes necessários para atender à demanda de passageiros.

Realização de viagens extras e melhorias nos quadros de horários podem ocorrer, conforme comunicado da BHTrans.

Esse acompanhamento será realizado diariamente pelos agentes nas estações e por meio das câmeras da prefeitura.