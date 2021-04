Kalil isenta ônibus lotados e culpa faxineiras por casos de COVID

(foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press )





Bem ao estilo ''cabra-macho'' que lhe é peculiar %u2015 talvez na tentativa de intimidar quem lhe cerca, como fazem alguns bichos quando arreganham os dentes %u2015 o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil , em entrevista coletiva nesta segunda-feira (19/4), se rendeu à pressão pela reabertura da cidade , não sem antes desfilar uma série de comentários confusos e truncados, e distribuir culpas e recadinhos dissimulados.





Para não trombar com os empresários do transporte coletivo %u2015 aliás, e a caixa-preta da BhTrans, hein, prefeito? %u2015 Kalil atirou no lombo de faxineiras e diaristas a responsabilidade pela disseminação do coronavírus, e não aos ônibus lotados. Disse que estudos apontam neste sentido. Serão os mesmos estudos que embasaram o fechamento da cidade com índices inferiores aos do presente? Faça-nos o favor.

Misturando alhos com bugalhos, o prefeito falou em 2ª guerra mundial, em desembarque na Normandia e nos gatinhos 'raivosos' do Parque Municipal. Falou também dos moradores de rua e coleta de lixo, sempre isentando a si mesmo e a prefeitura de qualquer erro no visível caos urbano em que se encontra Belo Horizonte. Não dá para mover os mendigos nem dá para limpar o xixi nas calçadas, foi o que deu a entender.





Quando perguntado sobre a possibilidade de conversar com o presidente da República, obviamente numa alusão à sua condição de prefeito da capital do segundo estado mais importante da federação, Kalil se mostrou inaceitavelmente humilde, inferior: “se nem o governador de São Paulo consegue, eu é que vou conseguir?”. Bem, se vai ou não dobrar a ignorância do verdugo do Planalto, é uma coisa. Deixar de se impor, é outra.





Como não poderia ser diferente, sobrou também para a imprensa, que ''ó mostra as coisas feias'' Kalil, como todo populista sem grandes recursos intelectuais e verbais, na falta de argumentos para contrapor as críticas, culpa o mensageiro pelas más notícias. Ora, prefeito, a cidade está, sim, emporcalhada, degradada e abandonada à própria sorte. E já vinha assim bem antes da pandemia, inclusive.