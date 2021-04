Lula é um mentiroso confesso e merece ser tratado como tal

Ex-presidente Lula em seminário do PT, em 2017 (foto: Lula Marques)

Bolsonaro, o Lula da Silva, o meliante de São Bernardo, exige muita paciência e elegância para não se descer ao mesmo nível. Por isso, admiro muito quem consegue. Explico melhor. Lidar com bilontras mentirosos, como Jair, o verdugo do Planalto , e comda Silva, o meliante de São Bernardo, exige muita paciência e elegância para não se descer ao mesmo nível. Por isso, admiro muito quem consegue. Explico melhor.









Um colunista do UOL não gostou da brincadeira e chamou Bial de “grosseiro”. Em ordem unida, exatamente como fazem os bolsominions, a petralhada, nas redes sociais, iniciou uma campanha de demonização do jornalista, em defesa do intocável meliante de estimação.





Neste domingo (18), em excelente artigo para a Folha de São Paulo, sócia do Portal UOL, o ex-apresentador do BBB explicou o motivo da fala e expôs, de forma absolutamente elegante e didática, o porquê da alusão ao polígrafo, caso viesse a entrevistar o petista ao vivo.





Bial lembrou de fatos históricos e verídicos, comprovados por vídeos antigos e também por testemunhas, que explicam toda sua desconfiança em relação ao chefe da quadrilha de ladrões do caso Petrolão %u2015 conforme denúncia do MPF (Ministério Público Federal).





Que Lula mente descaradamente, a história se incumbe de provar. Aliás, o próprio picareta já admitiu isso. E sua recente entrevista ao vivo, ao programa “O É da Coisa”, com Reinaldo Azevedo , na Rádio Bandeirantes FM, é um show dessas mentiras grotescas.





O bandalho petista teve suas condenações pelos crimes mais que provados e comprovados anuladas pelo STF, o que não significa, de forma alguma, inocência. Lula foi pego com a boca na botija e nada neste mundo fará com que os fatos passados desapareçam.





Gente como ele, assim como o amigão do Queiroz , Jair Bolsonaro, são mestres no confronto rasteiro, nas ofensas e mentiras. Para lidar com estes mitômanos despudorados, ou você se rebaixa ao subnível em que habitam ou mantém-se digno, em elevado patamar.





Eu, por exemplo, não sei me comportar da segunda maneira. Desço 18 andares e vou logo tretar no porão. Por isso minha linguagem agressiva e nivelada por baixo, bem ao estilo e gosto destes cretinos. Já Pedro Bial prefere o decoro, e faz ele muito bem.





Há uma frase de Samuel Langhorne Clemens, o brilhante Mark Twain (1835-1910), de que eu gosto muito: “Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience”. Em uma tradução livre, diz mais ou menos o seguinte:





“Nunca discuta com gente estúpida. Eles irão te arrastar para o baixo nível e te derrotar pela experiência que têm”. Na mosca! O que Bial fez foi exatamente isso. Não desceu ao nível do pilantra do PT. Mas não sou o Pedro. Longe disso. E acho bem mais divertido assim.