''Fecha a boca, Bolsonaro. Ouça a ciência'', diz ex-presidente Lula

Lula também pediu união internacional para superar a crise sanitária (foto: Ricardo Stuckert/divulgação)



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou, nesta quinta-feira (1º/4), a condução do combate à pandemia do novo coronavírus pelo presidente Jair Bolsonaro. Para Lula, o atual chefe do Executivo cria crises institucionais com declarações polêmicas em vez de focar na compra de vacinas — única solução para conter o alastramento da doença.