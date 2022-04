Bolsonaro repete lema de inspiração fascista: 'Deus, pátria, família'

Bolsonaro durante discurso na XXIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios (foto: Reprodução/YouTube TV Portal CNNM) O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a repetir o lema de inspiração fascista "Deus, pátria, família" ao final de seu discurso na abertura oficial da 23ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, ocorrida na manhã desta terça-feira (26/04).





"Trabalhamos em conjunto, queremos o bem do nosso Brasil e como disse: não existe satisfação melhor do que bem servir àqueles que votam na gente. A todos vocês, muito obrigado pelo apoio, consideração e pelo carinho. Deus, pátria, família", disse.





O slogan é uma versão ampliada do slogan do movimento fascista Ação Integralista Brasileira (AIB), cunhado da década de 1930. O lema já foi utilizado outras vezes pelo chefe do Executivo, mas com a inclusão da palavra "liberdade", que desta vez não foi dita.