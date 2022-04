Lula: 'Governo Bolsonaro deve ser responsabilizado por mortes na pandemia'

Lula afirmou que o chefe do Executivo. juntamente do seu governo, deve ser responsabilizado por pelo menos metade das mortes na pandemia (foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)



Bolsonaro e seu governo devem ser responsabilizados por pelo menos metade das mortes na pandemia. Desrespeitou a OMS, trabalhadores da saúde. É só olhar os ministros da Saúde que escolheu. A existência do SUS foi importante. Quando necessitamos, o SUS estava pronto. %u2014 Lula (@LulaOficial) April 26, 2022

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar a gestão do Presidente Jair Bolsonaro (PL) durante a pandemia, na manhã desta terça-feira (26/4). Pelo do Twitter, Lula afirmou que o chefe do Executivo e seu governo devem ser responsabilizados por pelo menos metade das mortes na pandemia.









O petista disse ainda que a saúde tem que se tornar uma questão de prioridade no Brasil. "O SUS tem competência para fazer distribuição de remédios muito bem, mas eles desmontaram o Farmácia Popular", declarou.





Além das críticas relacionadas à pandemia da COVID-19, o ex-presidente também criticou a gestão de Jair Bolsonaro ao longo do mandato.





"Tenho 76 anos de idade, faço política há 50, e nunca vi uma situação como a que vivemos agora. Não temos um presidente da República. Ele vive de desrespeitar o povo, as instituições, não respeitou a ciência na pandemia. Vive no mundo da mentira que ele construiu", escreveu em seu Twitter.





Para Lula, o Brasil precisa de um governo que cuide do povo, "palavras que não combinam com o governo atual", pontuou.

O Brasil precisa de um governo que cuide do povo. Um governo com o mínimo de tradição democrática. Palavras que não combinam com o governo atual. %u2014 Lula (@LulaOficial) April 26, 2022

Em relação á população, Lula disse qcreditar que o brasileiro tem desejo de participar do governo . "Quer participar do governo, das decisões. E é preciso criar mecanismos para que a sociedade organizada participe, para não termos um governo com decretos" declarou o ex-presidente.

Penso que a sociedade brasileira está ávida para participar das eleições, mas não só. Quer participar do governo, das decisões. E é preciso criar mecanismos para que a sociedade organizada participe, para não termos um governo com decretos. %u2014 Lula (@LulaOficial) April 26, 2022