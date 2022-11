Metrô de BH: MG discute privatização com equipe de Lula

Estado quer manutenção de leilões do metrô e da CeasaMinas em dezembro, mas transição e PT tentam adiar o processo (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) O secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana de Minas Gerais, Fernando Marcato, se reuniu nesta terça-feira (29/11) com o senador Alexandre Silveira (PSD) em Brasília para tratar sobre a privatização do metrô de Belo Horizonte. O parlamentar participa da equipe de infraestrutura no Gabinete de Transição Governamental, que já se manifestou de forma contrária a concessões conduzidas pelo governo estadual.









“O metrô é um dos principais exemplos de algo que precisa ser resolvido com urgência e sem demagogia. Não podemos simplesmente entregar a responsabilidade para terceiros sem a garantia de que a obra será feita, que os serviços serão melhorados e sem saber qual o custo final para o usuário. O governo que está aí não fez nada em relação ao metrô de BH. Não é justo tentar responsabilizar o governo eleito por qualquer atraso. O que estamos buscando é justamente jogar luz sobre o projeto e o contrato, do qual o atual governo não terá mais nenhuma gerência", disse Silveira.





À reportagem, Fernando Marcato disse que a reunião foi positiva, porque o senador manifestou interesse em levar em frente os projetos do governo estadual acerca, não apenas do metrô, como também da CeasaMinas. Ambos têm leilão marcado para 22 de dezembro.





“A gente se colocou à disposição para explicar nossos projetos e ele se colocou à disposição para ser nosso interlocutor na equipe de transição. A gente teve uma boa notícia porque o senador disse que o projeto do metrô é prioritário e precisa ser tocado em frente. É natural que eles tenham dúvidas e queriam conhecer o projeto com mais detalhes”, afirmou o secretário.





As concessões previstas para o fim do ano têm sido motivo de disputa entre o governo mineiro, a equipe de transição e o PT, que assumirá o governo federal em 2023. O Gabinete de Transição Governamental já pediu ao governo federal que o leilão da CeasaMinas seja adiado , ao menos, até o próximo ano. O partido já entrou na justiça pedindo a suspensão do leilão, tanto da central de abastecimento como do metrô





Segundo Marcato, não há uma definição sobre se o contato entre governo estadual e equipe de transição mudará a postura das partes sobre a data marcada para o leilão. O secretário diz que essa é uma questão que precisa ser tratada pelo gabinete comandado pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) e o governo federal, responsável pelas datas do processo.





Demandas prioritárias

Na reunião, Marcato apresentou a Silveira um documento com demandas prioritárias de infraestrutura do estado. Além da desestatização da CeasaMinas e do metrô, o estado cita a concessão das BRs 381, 262, 040, 251 e 116.





Entre outros pontos, o estado ainda apresentou à equipe de transição o interesse em financiar projetos relacionados aos aeroportos regionais em Minas Gerais com recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC).