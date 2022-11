Senador líder de Bolsonaro na CPI da COVID assina PEC da Transição de Lula

Na CPI da COVID, Bezerra era governista aliado de Jair Bolsonaro (PL) (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado) Líder do governo durante a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI do COVID), o senador Fernando Bezerra (MDB-PE) assinou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).









O texto é considerado fundamental pelo governo eleito para garantir o pagamento do Bolsa Família (programa que será retomado no lugar do Auxílio Brasil) em R$ 600,00, um adicional de R$ 150,00 a famílias com crianças de até 6 anos e outras promessas de campanha de Lula.

O número de 27 assinaturas é definido pelo regimento interno da casa legislativa e corresponde a 1/3 dos senadores no exercício do cargo. Após atingir essa marca, o texto foi registrado como PEC 32/2022 − numeração que permanecerá durante toda a tramitação no Poder Legislativo.





Na CPI da COVID, Bezerra era governista aliado de Jair Bolsonaro (PL). Líder do governo no Senado, ele defendeu as ações do presidente durante a pandemia de COVID-19.



Confira quem assinou o documento