Randolfe sobre transição: 'Vai ter lei Paulo Gustavo sim! Cultura venceu'

Senador Randolfe faz parte da transição para governo Lula (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado )

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que participa da transição do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), confirmou, nesta terça-feira (29/11), a extensão do prazo de tempo da lei Paulo Gustavo.