Patrus quer focar em atividades na Câmara e não pensa em assumir ministério

O deputado federal reeleito para seu terceiro mandato consecutivo Patrus Ananias (PT) disse que pretende focar sua atuação na Câmara dos Deputados a partir do próximo ano afastando a possibilidade de assumir algum ministério. Nos últimos governos petistas, ele foi o primeiro ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, cargo criado no governo Lula, e esteve à frente da pasta de Desenvolvimento Agrário na gestão de Dilma Rousseff.

“A questão dos ministérios é do presidente Lula, mas eu estou muito convencido de que devo cumprir um papel aqui na Câmara. Vamos precisar de ter muita conversa, nós não somos maioria, e não há como desconsiderar o Centrão, que é uma presença política efetiva. [...] Penso que posso dar uma contribuição a partir da experiência que agente tem, da busca por mediações, a construção de consensos. Para alcançar o objetivo, a gente tem que fazer mediações, concessões, sem perder o rumo e buscando afirmar determinados princípios e compromissos éticos”, declarou.

O deputado, que também já foi prefeito de Belo Horizonte entre 1993 e 1997, destacou a liderança de Arthur Lira (PP-AL) na Câmara dos Deputados, onde ele pretende se reeleger à presidência. Pontuando sua oposição ao orçamento secreto, comandado pelo parlamentar alagoano, Patrus disse que as prioridades do novo governo são o estabelecimento de pautas de transferência de renda e o combate à fome.

“É claro que a gente tem compromisso éticos fundamentais para transparência prestação de contas, nós implantamos em Belo Horizonte o orçamento participativo abrindo as contas públicas as pessoas decidindo conosco onde e como aplicar o dinheiro público. Eu sou um defensor da democracia participativa, devemos inclusive ampliar o orçamento para o planejamento participativo. [...] Mas tem uma questão, que é realmente fundamental e prioritária, que é garantir a vida das pessoas”, disse.



PEC da Transição



Tentando emplacar a PEC da Transição, que libera investimentos públicos para além do teto de gastos, a equipe de transição governamental tem destacado a importância de construir alianças no Congresso Nacional. É esperado que o PT anuncie apoio à reeleição de Lira na Câmara ainda nesta semana

Patrus Ananias faz parte do gabinete de transição no grupo técnico de Desenvolvimento Social e Combate à Fome . O parlamentar afirmou que sua dedicação no momento está mais voltada à área temática do que às questões relacionadas à PEC da Transição.“A vida das pessoas pressupõem a alimentação. O primeiro degrau para o direito à vida, para o exercício da cidadania, é a alimentação e, de preferência, alimentação saudável. [...] Além disso, tem outras questões fundamentais, saneamento básico, moradia digna, trabalho decente e depois o desabrochar da pessoa através da educação e cultura”, ressaltou.