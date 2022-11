PT deve anunciar apoio à reeleição de Arthur Lira na presidência da Câmara

Arthur Lira (PP-AL) deve ter apoio de bloco integrado pelo Partido dos Trabalhadores para ser reeleito para a presidência da Câmara dos Deputados (foto: Sergio LIMA / AFP)

Visto como um dos principais apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) na Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) deverá contar com o apoio da bancada do Partido do Trabalhadores, pelo PSB, partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, e do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ser reeleito presidente da Casa. O anuncio deve ocorrer nesta terça-feira (29/11), conforme reportagem do jornal "Folha de S. Paulo".

Os correligionários de Lira ainda demonstram resistência em embarcar no novo governo devido à sua composição com o Partido Liberal e apoio a Bolsonaro. A costura contou com alguns pontos de tensionamento, como a participação do PT na mesa diretora e a disputada por comissões. O parlamentar alagoano já havia prometido ao PL e ao União Brasil que eles revezariam a comissão de Constituição e Justiça no próximo biênio.

Dentro do PT alguns parlamentares querem apoiar Lira desde que isso garanta força na mesa diretora. Outros não veem o apoio a um dos principais nomes da atual gestão com bons olhos.Deputado Federal José Guimarães (PT-CE) reforçou que amanhã o partido deve declarar apoio ao atual presidente da Câmara dos Deputados. "Governabilidade é o interesse do governo", justificou.O PT deve formar uma aliança com PV, PCdoB, PSB, PSOL e Rede. Ainda podem participar deste bloco do governo integrantes do União Brasil, PSD e MDB, a depender das conversas que terão com o presidente eleito.



Ao longo da campanha eleitoral, Lula criticou o uso do chamado Orçamento Secreto usado em negociações entre o governo Bolsonaro e a casa. O presidente também defendeu que essas verbas sejam regulamentadas, o que dará maior controle ao Executivo sobre o orlamento. No momento, buscando aprovar a PEC de Transição, a expectativa é que esse tema não entre em pauta.