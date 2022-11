Políticos comemoram vitória do Brasil sobre Suíça na Copa

Lula e Alckmin comemoram a vitória do Brasil diante da Suíça na tarde desta segunda-feira (28/11) (foto: Cláudio Kbene)

Pausa aqui para torcer pela nossa seleção com as meias que a @lualckmin_ colocou na mala. %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 pic.twitter.com/dyQaY6rE50 %u2014 Geraldo Alckmin %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@geraldoalckmin) November 28, 2022

Bom dia. Hoje tem Brasil! %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 Acompanho o jogo em Brasília, onde hoje tenho reunião com @geraldoalckmin para seguirmos trabalhando na transição e preparação do novo governo. Uma ótima semana para todos. %u2014 Lula (@LulaOficial) November 28, 2022

Sexta tem mais! Vai Brasil! %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7



%uD83D%uDCF8: Cláudio Kbene pic.twitter.com/Wrwga2N0YU %u2014 Lula (@LulaOficial) November 28, 2022

Prontos pro jogo em família! %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 pic.twitter.com/4CxUyupy5t %u2014 Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) November 28, 2022

Gooool do Casemiro!!!! %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 %u2014 Randolfe Rodrigues (@randolfeap) November 28, 2022

%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 %u2014 Flávio Dino %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@FlavioDino) November 28, 2022

Políticos deram uma pausa nos compromissos de trabalho nesta segunda-feira (28/11) para acompanhar a vitória do Brasil sobre a Suíça (1 a 0), no Estádio 974, em Doha, no Catar, pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo.O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), postou uma foto assistindo ao jogo do Brasil usando meias nas cores verde e amarela. “Pausa aqui para torcer pela nossa seleção com as meias que a @lualckmin_ colocou na mala.”Após o fim do jogo, ele publicou outra imagem ao lado do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Vamos às oitavas!", dizia a legenda. Ambos usavam a camisa da Seleção.Mais cedo, Lula disse que iria acompanhar o jogo do Brasil na capital federal, onde se reuniria com Alckmin."Bom dia. Hoje tem Brasil! Acompanho o jogo em Brasília, onde hoje tenho reunião com @geraldoalckmin para seguirmos trabalhando na transição e preparação do novo governo. Uma ótima semana para todos".Depois do jogo, o petista também publicou foto com o vice.O deputado federal eleito, Guilherme Boulos (PSOL-SP), postou foto com a mulher, as filhas e uma bandeira do Brasil. Segundo ele, a família estava preparada para torcer pela Seleção.O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) comemorou o gol feito pelo volante Casemiro, aos 37 minutos do segundo tempo O senador eleito Flávio Dino (PSB-MA) foi outro a vibrar com a vitória diante da Suíça nas redes sociais. Ele publicou bandeiras do Brasil no Twitter após o fim da partida.A vitória por 1 a 0 mantém o Brasil na liderança do Grupo G, agora com seis pontos. Na sexta-feira (2/12), às 16h (de Brasília), a Seleção encara Camarões, no Lusail Stadium.