Eduardo Bolsonaro vai ao Catar para ver a Copa

Filho do presidente tirou foto com apoiadores (foto: Redes Sociais/Reprodução)





O deputado não fez nenhuma publicação sobre a competição, ou sobre a viagem ao Qatar. Embora tenha sido flagrado na transmissão do Casimiro, da Cazé TV.









Apesar de não ter publicado imagens em estádios, a esposa de Eduardo, Heloisa Bolsonaro, apareceu no Instagram usando a mesma roupa do momento da transmissão.



Heloisa Bolsonaro postou foto com a mesma roupa que apareceu na transmissão (foto: Redes Sociais/Reprodução)



Nas redes sociais, o parlamentar vem sendo hostilizado por “curtir a vida”. Isso porque, em todo Brasil milhares de apoiadores de Bolsonaro estão se reunindo em frente a quarteis pedindo “intervenção federal”.

O filho do presidente Jair Bolsonaro (PL) e deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) está no Catar, para a Copa do Mundo da FIFA. Lá, o parlamentar tirou foto com apoiadores.