Ciro Nogueira critica 'falta de clareza' do PT: 'Desgoverno'

“Não existe estabilidade política sem estabilidade econômica. Nem estabilidade social sem estabilidade política. Por isso mesmo, pilares têm de ser respeitados”, escreveu Ciro.





Em seguida, o ministro pediu para que não “digam que não avisei”.



“Não foi por falta de alerta. O tempo não para: tic tac tic tac tic tac tic tac..”, disse.



“Já da pra definir que a nova equipe é nota ‘des’ as ‘despropostas’ refletem os ‘desprogramas’ que serão tocados por ‘desministros’ do que tem tudo para ser um desgoverno”, finalizou.

O ministro da Casa Civil do presidente Jair Bolsonaro (PL), Ciro Nogueira, usou as redes sociais, nesta segunda-feira (28/11), para criticar a falta de clareza da transição do governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).