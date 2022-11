Zema anuncia data para pagamento do 13º salário a servidores de Minas

Pelo segundo ano consecutivo, 13º salário será pago integralmente em parcela única (foto: Gil Leonardi / Imprensa MG)

O governador Romeu Zema (Novo) anunciou, nesta segunda-feira (28/11), que o 13° salário dos servidores públicos e pensionistas de Minas Gerais será depositado em 14 de dezembro.





Em uma postagem nas redes sociais, o governador afirmou que o benefício será pago integralmente, em parcela única, pelo segundo ano consecutivo.Sem citar nomes, Zema fez referência ao governo anterior, de Fernando Pimentel (PT), ao afirmar que foram seis anos de atrasos e parcelamentos do 13° para os servidores do estado.

“O 13° salário dos servidores públicos de Minas será pago em parcela única no dia 14/12. Este é o 2º ano consecutivo com pagamento integral, após 6 anos de atrasos e parcelamentos. Com trabalho e gestão de verdade sigo cumprindo a obrigação, que outros não fizeram”, disse o governador.





Dívidas em atraso

Quando assumiu o estado, em 2019, o governador herdou o pagamento do 13º do funcionalismo público referente a 2018, deixado pela gestão anterior. O abono natalino foi quitado, em parcelas, até outubro, enquanto o benefício relativo a 2019 terminou de ser pago em maio de 2020.Já para o pagamento do 13º salário de 2020, o critério foi o seguinte: todos os servidores receberam uma parcela de até R$ 2 mil em 23 de dezembro, antes do Natal.Ao todo, 39% do pagamento foi efetuado nesse período. O restante foi liquidado em parcelas mensais de R$ 2 mil , até que o montante fosse completamente saldado em abril de 2021.No ano passado, o governo de Minas conseguiu regularizar a situação. O pagamento integral do benefício ocorreu em 15 de dezembro. São mais de 627 mil servidores e 52,5 mil pensionistas no estado.O valor total da folha de pagamento do funcionalismo público de Minas chega a R$ 3,5 bilhões, sem encargos patronais, com base nos dados de outubro de 2022.