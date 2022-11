Jarbas Soares é nomeado por Zema como procurador-geral da Justiça do MPMG

Jarbas Soares Júnior foi nomeado procurador-geral de Justiça do MPMG (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Quem é Jarbas Soares Júnior

O procurador Jarbas Soares Júnior foi o mais votado nas eleições internas do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e será novamente nomeado procurador-geral. A nomeação foi assinada nesta quinta-feira (24/11) pelo governador Romeu Zema (Novo).Jarbas recebeu 902 votos, o que corresponde a 88,4% dos votos do MP mineiro. Ele já exerceu o cargo em 2005/2006, 2007/2008 e 2021/2022.A definição do procurador-geral ocorre em duas partes. Promotores e procuradores de Justiça votam para definição da lista tríplice; o governador é responsável por escolher o nome oriundo desta lista. Neste ano, apenas dois candidatos concorreram.O procurador-geral iniciou carreira no Ministério Público em 1990. Disputou e venceu a eleição para conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), sendo aprovado pelo Senado Federal e nomeado pelo presidente da República.Natural de Montes Claros e criado em São Francisco (Norte de Minas), Jarbas é casado com a advogada Cristiana Nepomuceno e pai de três filhos, também advogados.No mais recente mandato, implementou projetos importantes como o Centro de Autocomposição de Conflitos (Compor), resgatou as relações institucionais da entidade e trabalhou para internacionalização do MP.