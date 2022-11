Frota: 'Patriotas na chuva, Eduardo Bolsonaro se divertindo no Catar'

Frota zombou sobre flagra de Eduardo no Catar (foto: CAMARA DOS DEPUTADOS/REPRODUÇÃO)







No Brasil, milhares de apoiadores de Bolsonaro se reúnem em frente a quartéis e pedem “intervenção federal”.



"Enquanto os patriotas bolsonaristas estão na chuva, no frio, no calor, com fome,chorando e gritando, Edu Bolsonaro está no Qatar se divertindo na Copa. Ele está muito preocupado com as urnas”, escreveu o ex-bolsonarista.

Em seguida, Frota relembrou: "Amanhã tem votação em Brasília, ele vai estar aqui pra votar?”.

Eduardo no Catar