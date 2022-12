Lula acredita no título do Brasil e deseja melhoras a Pelé

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) torce por melhora de Pelé (foto: Reprodução/Ricardo Stuckert)

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) utilizou as redes sociais para demonstrar sua esperança no título do Brasil na Copa do Mundo do Catar. A fala do petista ocorreu após a vitória da Seleção Brasileira por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul pelas oitavas de final da competição."Continuo achando que o Brasil pode ser campeão do mundo, se o pessoal jogar com a seriedade que jogou no primeiro tempo hoje", analisou o político.Com ritmo intenso, a equipe de Tite fez todos os gols em 36 minutos. Vinícius Júnior, Neymar, Richarlison e Lucas Paquetá balançaram as redes do selecionado sul-coreano.

A saúde do tricampeão mundial Pelé também foi citada por Lula. O ex-atleta, segundo informado por suas filhas, foi diagnosticado com uma infecção pulmonar após ser diagnosticado com Covid-19, mas que, assim que se curar, irá voltar para casa.



"Todos nós temos que torcer para que o maior simbolo da Seleção Brasileira e do futebol brasileiro possa se recuperar e estar entre nós para comemorar a conquista do hexa", comentou o petista.



Nesta Copa do Mundo, Lula também postou durante a vitória da seleção brasileira sobre a Sérvia por 2 a 0 no primeiro jogo da Amarelinha pela competição.