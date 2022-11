Lula diz que Brasil vai vencer a Copa do Mundo e analisa rivais

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acompanha vitória do Brasil sobre a Sérvia pela Copa do Mundo (foto: Reprodução)

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, após a vitória do Brasil sobre a Sérvia por 2 a 0, que a seleção vai vencer a Copa do Mundo de 2022 e analisou alguns dos rivais que, segundo ele, podem atrapalhar os planos. A postagem foi feita nas redes sociais do Partido dos Trabalhadores."O Brasil vai ser campeão porque já faz 20 anos que a gente não ganha um título. A Seleção está boa. Nós temos três times que podem nos atrapalhar: A Inglaterra está muito boa, a Espanha está bem e a França, que é a última campeã do mundo. Mas eu acho que Deus vai nos ajudar desta vez e nós vamos ser campeões do mundo', afirmou Lula.

Os adversários citados pelo futuro presidente também venceram suas primeiras partidas na Copa do Mundo. A Espanha derrotou a Costa Rica por 7 a 0, o placar mais elástico até o momento na competição, e lidera o Grupo E; a Inglaterra venceu o Irã por 6 a 2 e também lidera o Grupo B; já os franceses viraram sobre a Austrália e fizeram 4 a 1. A equipe de Mbappé lidera o Grupo D.

O político acompanhou a partida ao lado da sua esposa Rosângela Lula da Silva, mais conhecida pelo apelido de Janja.



A vitória brasileira foi construída com dois gols anotados pelo atacante Richarlison, revelado pelo América e atualmente atuando pelo Tottenham da Inglaterra.