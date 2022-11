Lula e Janja comemoram vitória do Brasil com camisa amarela

Rosângela Lula da Silva e Luiz Inácio Lula da Silva comemoram vitória da Seleção brasileira sobre a Sérvia (foto: Ricardo Stuckert)

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a futura primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, comemoraram nesta quinta-feira (24/11) a vitória da Seleção Brasileira na partida contra a Sérvia. O casal estava vestido com a camisa amarela, que nos últimos anos foi muito usada por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL)."Orgulhoso de vestir a camisa verde e amarela outra vez e de assistir aos jogos da nossa Seleção. Parabéns aos nossos jogadores. Depois de 20 anos, vamos conquistar o Hexa", postou Lula em suas redes sociais.Já a socióloga Janja postou em seus stories uma mensagem para o atacante Richarlison, artilheiro da partida. "Entregou tudo @richarlison".O Brasil venceu a Sérvia por 2 a 0, em Lusail, no Catar, pela estreia no Grupo G da Copa do Mundo de 2022. Os gols de Richarlison foram marcados aos 17 e aos 28 minutos do segundo tempo.O placar colocou a Seleção na liderança do Grupo G, com três pontos e dois gols de saldo. A Suíça também chegou a três pontos após vencer os Camarões por 1 a 0.Brasil e Suíça brigam pela ponta da chave na segunda-feira (28/11), às 13h (de Brasília), no Stadium 974, em Doha.