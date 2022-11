Duda Salabert se diz 'alienada' sobre Brasil na Copa: 'Só conheço o Neymar'

Na torcida pelo Brasil

Estou me sentindo muito alienada : o único jogador da seleção que conheço é o Neymar . %u2014 Duda Salabert (@DudaSalabert) November 24, 2022

Duda Salabert (PDT), vereadora de Belo Horizonte e deputada federal eleita em Minas Gerais, disse que está se sentindo "meio alienada" sobre o Brasil na Copa da Mundo. Segundo ela, o único jogador de seu conhecimento é o atacante Neymar."Estou me sentindo muito alienada: o único jogador da seleção que conheço é o Neymar", escreveu Duda Salabert, pouco antes de o Brasil enfrentar a Sérvia pela primeira rodada do Grupo G da Copa.Duda disse aoque durante os jogos vai deixar a tradicional camiseta da Seleção Brasileira de lado, mas estará com as cores verde e amarela.“Vou usar a amarelinha, mas nunca usei uma blusa da CBF e não é agora que vou usar, pelo fato da CBF ter vários indícios de corrupção”.