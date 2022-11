Deputado culpa socialismo por derrota da Argentina para Arábia Saudita

Deputado associou derrota da Argentina ao 'socialismo' (foto: Billy Boss/Câmara dos Deputados )

O deputado federal Bibo Nunes (PL-RS) disse que a derrota da Argentina para Arábia Saudita, na Copa do Mundo, nesta terça-feira (22/11), foi culpa do 'socialismo' do país sul-americano. A declaração foi dada nas redes sociais, nesta manhã, logo após o jogo.