Roupas da seleção de Gana se destacam na internet

Nas redes sociais, as pessoas destacam a autenticidade do estilo (foto: Reprodução/GFA Communications) A seleção de Gana viralizou na internet, na última semana, por causa das roupas que o plantel trajava durante o desembarque em Doha, no Catar, para a Copa do Mundo de 2022. Nas redes sociais, as pessoas destacam a autenticidade do estilo e levantam questionamentos sobre a Seleção Brasileira não conseguir representar a cultura nacional por meio das vestimentas, diferentemente do país africano.





Na última sexta-feira (18/11),a seleção de Gana se apresentou para o Mundial, vestidos com trajes típicos do povo do norte do país, chamados de Fugus. Essas roupas são utilizadas em ocasiões solenes e representam para os povos locais força, coragem e liderança.





No twitter, um perfil afirma que não tem como não torcer para o grupo na competição: “Por aqui estava um desânimo com a Copa do Mundo. Até que passa a seleção de Gana na beca saindo do avião. Não tem como não torcer!”. A chegada da delegação em grande estilo conquistou torcedores. Muitos deles apontam que, no quesito visual, ninguém supera os jogadores ganeses.No twitter, um perfil afirma que não tem como não torcer para o grupo na competição: “Por aqui estava um desânimo com a Copa do Mundo. Até que passa a seleção de Gana na beca saindo do avião. Não tem como não torcer!”.

Cheios de estilo, a seleção de Gana %uD83C%uDDEC%uD83C%uDDED desembarcou no Qatar! %uD83C%uDDF6%uD83C%uDDE6 pic.twitter.com/9h3lCfoizV %u2014 Sou Eu Na Copa (@soueunacopa) November 18, 2022 em visuais nessa copa ninguém acima de gana, é #1 nos chartspic.twitter.com/0UXeKoGRsh %u2014 ella. (@freebasquiat) November 19, 2022 Por aqui estava um desânimo com a copa do mundo. Até que passa a seleção de Gana na beca saindo do avião.

Não tem como não torcer! %u2014 Negras Sim (@NegrasSim) November 21, 2022

Trajes brasileiros

A representatividade da cultura africana, a partir das roupas dos jogadores de Gana, conduziu uma discussão sobre as vestimentas da Seleção Brasileira.





“O Brasil é um país gigantesco e riquíssimo em cultura e não consegue refletir isso na roupa utilizada pela delegação brasileira na viagem ao Catar. Gana, pelo contrário, mostra essa força. Pôxa, Brasil.”, aponta um perfil.

Para alguns povos, usar estampas, desenhos e trajes ancestrais é resgate e afirmação de uma identidade que lhes foi roubada pelo colonialismo. São pessoas inseridas nesses contextos e culturas.



O brasileiro podia ser mais bonito/colorido, mas é um caso bastante diferente. https://t.co/uaOfpXqfaw %u2014 Camila | %u062C%u0645%u064A%u0644%u0629 %uD83E%uDEAC (@camila_najma) November 20, 2022

A “elite brasileira” também foi colocada como responsável por esse movimento, já que, segundo usuários, ela tem “vergonha de assumir a cultura genuinamente brasileira”.

Pq o elite brasileira, leia-se CBF e patrocinadores, tem vergonha de assumir a cultura genuinamente brasileira q está na favela e exalta as que só replicam a europeia... https://t.co/hFfntgoDZV %u2014 Barbudim que trampa numa editora ae... (@apenasumchico) November 21, 2022

Por outro lado, a multiplicidade brasileira se torna argumento para a não representação nas vestes. Para algumas pessoas, o Brasil não tem traje oficial, pois é “miscigenado”.

mas o Brasil não tem traje típico oficial, somos totalmente miscigenados, e geralmente só colocam traços sobre a fauna e caem no caricato, concordo sobre a questão dos tons, e sobre o "social demais", mas assim... são muitas questões https://t.co/f8BMp6EB0L %u2014 Hillary Banks (@iNeemis) November 21, 2022

Moda africana

Além das peças tradicionais desfiladas pela seleção de Gana, as roupas do Senegal se destacaram nas redes sociais, onde os usuários caracterizam o estilo como “elegantérrimo, luxuoso e chique”.

Ninguém produz moda melhor que o povo Africano.



Que espetáculo essa roupa da seleção de Gana! pic.twitter.com/SAsTy4t1Ll %u2014 Carlos%u02E2%u1D9C%u1D9C%u1D56%uD83E%uDD80%uD83C%uDF0E%uD83C%uDDFA%uD83C%uDDE6 (@Carlos1FHC) November 19, 2022 O look da seleção do Senegal elegantérrimo, esse sapato UM LUXO, muito chique pic.twitter.com/urwaddnjFW %u2014 Kiki (@KikiMioBS) November 19, 2022