Betim Futebol receberá torcida na Arena Vera Cruz pelo Módulo II do Mineiro

O Betim Futebol receberá parte de sua torcida no próximo sábado (31/7), em partida contra o Democrata-GV (foto: Felipe Augusto/Betim Futebol) Betim Futebol finalmente poderá entrar em campo com parte de sua torcida nas arquibancadas. É que a equipe betinense, que disputa o Módulo II do Campeonato Mineiro, foi autorizada pela prefeitura a receber um público de 600 pessoas na Arena Vera Cruz, no Bairro Cachoeira.



Os torcedores acompanharão a partida contra o Democrata de Governador Valadares, no próximo sábado (31/7), às 11h, válida pela 6ª rodada da competição. A venda de ingressos ainda não começou, mas, em breve, será divulgada pela equipe.



O Betim Futebol é o terceiro colocado na tabela com 8 pontos – em cinco jogos, foram duas vitórias, dois empates e uma derrota. No quarto lugar está o próximo adversário, também com 8 pontos e mesmo aproveitamento.



Para receber os torcedores, foi enviado um documento à Federação Mineira de Futebol (FMV) ressaltando que Betim está na onda amarela do programa Minas Consciente, do governo do estado.



Em função disso, precisa seguir o protocolo para eventos com a presença de grande público, que estabelece regras, como lotação máxima de 600 pessoas ou de até 50% da capacidade total do local, além de distanciamento mínimo de 1,5m entre os presentes e obrigação de controle de acesso.