Pode beber após vacinar? Confira perguntas e respostas sobre a vacinação

As duas vacinas contra a COVID-19 aprovadas pela Anvisa já estão sendo aplicadas no Brasil desde o dia 18 de janeiro, mas ainda há dúvidas sobre possíveise demais perguntas.

A médica alergista e imunologista Lorena de Castro Diniz, coordenadora do Departamento de Imunizações da Associação Brasileira de Alergia Imunologia (ASBAI) respondeu as principais dúvidas sobre a vacinação contra COVID-19 no Brasil.

Há alguma reação comum após tomar a vacina?



Sim. Existem reações chamadas de eventos adversos. Os principais eventos são: aquela ‘moleza’, fraqueza, dor no corpo, febre, dor de cabeça e coriza.





Por que é importante tomar duas doses?





Nas duas vacinas disponíveis no Brasil, o vírus está inativado, e para ter anticorpos suficientes no combate à infecção, o corpo precisa de uma carga maior que a oferecida com uma aplicação. Com a 2ª dose, a célula de memória vai fabricar os anticorpos mais rápido e de forma mais robusta, garantindo uma resposta imune maior. Além disso, os estudos realizados para aprovação da vacina só foram feitos após a segunda dose, não se sabe qual a proteção com uma só. Então, com base nos testes, só é possível saber que foi imunizado com a 2ª dose.

Em um exemplo prático, Dra. Lorena diz: “Supondo que na primeira vez fazendo uma receita em casa, você demora mais a produzir e talvez não ficará tão bom. Mas da segunda vez, você já sabe os passos, quanto e quando colocar cada ingrediente e consegue até fazer em mais quantidades. É o que acontece com o sistema imunológico”.

É possível testar positivo para COVID-19 após ser vacinado?





É impossível o PCR dar positivo com a vacina. As duas vacinas disponíveis no Brasil são feitas com o vírus inativado. Se a pessoa tiver os sintomas após vacinar e o exame der positivo, é a infecção aguda pela COVID-19. Ela já podia estar contaminada e só descobriu depois, mas não é possível pegar COVID-19 por causa da vacina.

Tem alguma atividade que não pode ser feita após tomar a vacina?





É recomendado não tomar nenhuma outra vacina nos 15 dias anteriores à primeira dose do imunizante contra a COVID-19 e nem nos 15 dias seguintes, para saber se as reações adversas são de outra vacina ou da COVID-19.

Também se recomenda não fazer procedimentos de preenchimento com bioestimulação e ácido hialurônico nos 15 dias antes e 15 dias depois da vacinação, porque alguns pacientes foram diagnosticados com a Síndrome ETIP (Edema Tardio Intermitente e Persistente). Essa síndrome ficou conhecida com outras vacinas e começou a cogitada neste caso, por ser um novo imunizante e correr o risco de acontecer.

A cada 120 vacinados contra COVID-19, dois tiveram ETIP, mas os edemas regrediram espontaneamente. Como a vacinação está no início, as reações ainda estão sendo estudadas. Por enquanto, não é contraindicado, somente uma recomendação.

Depois de quantos dias a vacina começa a fazer o efeito de imunização?





A partir da primeira dose, o sistema imunológico vai sendo estimulado a produzir os anticorpos. Geralmente, 15 dias após a primeira dose já tem alguma carga de imunidade, mas como o vírus está inativado, é preciso uma nova dose, para ter defesa suficiente no combate à infecção.

Grávidas e crianças podem tomar a vacina?





Sabemos que as vacinas inativadas são indicadas para mulheres grávidas. Por serem imunizantes novos e sem gestantes testadas, ainda não se sabe a segurança da nova vacina para elas. Mas pelo histórico de outras vacinas feitas com a mesma técnica, há uma boa resposta. Não há contraindicação, mas é necessária uma decisão compartilhada entre a mãe e seu médico, se for preciso tomar o imunizante agora. Quem está amamentando também devem checar com o médico se há recomendação.

Nas crianças, também não tiveram voluntários e ainda não se sabe a eficiência. Além disso, os pequenos são menos afetados pelo vírus e quando adoecem, geralmente, tem quadros mais leves ou assintomáticos. Por isso, a preferência é de pacientes que correm riscos mais graves.

É permitido consumir bebida alcoólica depois de tomar a vacina?





Não. O que queremos é a produção de anticorpos e o consumo exagerado do álcool pode interferir nisso, já que atinge diretamente o sistema imunológico. É preciso seguir as orientações para ficar imunizado e dar tempo de produzir defesa. Evite o uso excessivo de bebidas alcóolicas nos 15 dias seguintes à vacinação. Uma taça de vinho ou uma lata de cerveja não fazem mal, mas acima disso não é recomendado, segundo os médicos.

O uso de drogas interfere na vacinação?





Funciona igual o álcool. As drogas mexem com o sistema imunológico e podem interferir diretamente na produção dos anticorpos.

Quem já teve COVID-19 tem que tomar a vacina?





Teoricamente, não se sabe quanto tempo a pessoa terá os anticorpos após a infecção, então sim, a pessoa deve se vacinar mesmo se já teve COVID-19. O intervalo entre a infecção e a vacina deve ser de 30 dias a três meses, segundo alguns estudos.





Pessoas com histórico alérgico podem tomar a vacina?



Depende do tipo de alergia. Pessoas que já tiveram reação alérgica do tipo anafilática, devem procurar um médico para saber se a vacina tem a substância que lhe causou alergia. Alérgicos a leite, ovo, com rinite, asma ou dermatite, podem vacinar. O problema está nas reações anafiláticas a comidas, outras vacinas ou substâncias que estão no imunizante contra a COVID-19. Deve-se vacinar e esperar 30 minutos, pois este é o tempo que corpo vai levar para responder se tiver uma reação anafilática.

A médica reforça que todos tomem a vacina de acordo com a fila do Ministério da Saúde e não deixem de usar máscara, álcool nas mãos e manter o distanciamento, para garantir que a vida volte ao normal mais rápido.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.