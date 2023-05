Skin care: conheça os benefícios do tratamento gelado

683

Letícia Guedes

Quem não admira e deseja uma pele livre de acnes, manchas e poros visíveis? A pele viçosa é almejada por quem costuma preocupar-se com a estética. Para a felicidade dos vaidosos, ocasionalmente, surgem técnicas naturais com a promessa de facilitar o alcance dos benefícios — a moda da vez é a skin-icing.





Recentemente compartilhada nas redes sociais por celebridades como Rafa Kaliman e Jade Picon, a técnica vem sendo muito mencionada em todas as mídias. A skin-icing baseia-se em mergulhar o rosto por alguns segundos dentro de uma bacia com água gelada e cubos de gelo ou passá-los diretamente na face, fazendo movimentos circulares por todo o rosto.









Apesar da ansiedade, é preciso ligar o alerta antes de sair testando tudo o que vê por aí. É fundamental averiguar, primeiramente, a opinião de especialistas.





E FUNCIONA?

A dermatologista Patrícia Castro explica que o gelo ou a água gelada tem a capacidade de provocar a vasoconstrição, contração dos vasos sanguíneos, que gera a diminuição do inchaço e reduz a inflamação e a vermelhidão, além de outros inúmeros benefícios.





Ela alerta, porém, que, apesar de ter variadas vantagens, é preciso manter cautela em casos de peles sensíveis e reativas, devido ao risco de queimaduras e de aumento da vermelhidão. "Nas pessoas que apresentam urticária ao frio ou crioglobulinemia, é contraindicado o uso. O ideal é sempre conversar com seu dermatologista em casos específicos como esses."





Gabriela Vale, biomédica especializada em estética avançada, confirma, igualmente, que a técnica é realmente capaz de promover melhorias na pele, mas explica que deve ser executada da forma certa para que os benefícios sejam alcançados sem que haja problemas.





"É importante ressaltar que colocar cubos de gelo diretamente na pele pode causar queimaduras. A melhor abordagem é envolver o gelo com um pano de algodão e realizar movimentos circulares suaves no rosto, evitando o contato direto", aconselha a biomédica. Ela destaca que, para evitar as lesões, o indicado é nunca deixar o gelo parado por mais de cinco segundos.





A especialista fala, ainda, sobre a outra forma de realizar o tratamento, mergulhando o rosto em bacias com água gelada, mas deixa claro que pode ser desafiador executar essa opção. "Acredito que seja válido experimentar ambas as abordagens para determinar qual delas se adapta melhor às suas preferências e necessidades."





Darleny Daher, dermatologista, explica que o procedimento é usado para tratamento de danos e traz efeito imediato, mas que os benefícios não são de longo prazo, então, o ideal é inserir a técnica na rotina. "É uma alternativa bem bacana para fazer, por exemplo, antes de aplicar a maquiagem. Mas não substitui o tratamento de skin care, com produtos como ácido retinoico, vitamina C e ácido glicólico. É apenas um complemento, que ajudará a aumentar a qualidade da pele", explica.





Para quem costuma acordar com o rosto muito inchado e as olheiras muito aparentes, pode ser proveitoso executar o procedimento pela manhã.





*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte





Por que adotar a prática?

>> Alivia a inflamação e a vermelhidão

>> Melhora a circulação sanguínea

>> Reduz inchaços

>> Ajuda a controlar a oleosidade

>> Minimiza a aparência dos poros





Potencializando o resultado

Para reforçar o efeito anti-inflamatório e calmante na pele, o uso de chás é recomendado:





Camomila

Tem propriedade calmante e anti-inflamatória. Quando aplicada na pele, pode ajudar a acalmar irritações, reduzir a vermelhidão e aliviar a sensação de desconforto, além de conceder hidratação e suavidade.





Chá verde

Rico em antioxidantes, como polifenóis e catequinas, que auxiliam na proteção da pele contra danos causados pelos radicais livres, reduz a inflamação e contribui para uma aparência geral mais saudável. O chá verde também acumula cafeína, que, temporariamente, pode tonificar e firmar a pele.





Aloe Vera

Possui propriedades hidratantes e calmantes. Ao ser aplicada na pele, ajuda a acalmar irritações, diminuir a vermelhidão e aliviar a sensação de queimaduras solares.





Rolinhos de jade

Deixados no congelador, vão desempenhar papel semelhante ao uso do cubo de gelo e à vasilha gelada.

