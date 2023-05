Opzelura: tratamento promissor para vitiligo recebe aprovação na Europa

683

Medicamento Opzelura recebe aprovação na Europa para tratamento de vitiligo (foto: Freepik)

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) aprovou recentemente o creme Opzelura, desenvolvido pelo laboratório americano Incyte, como um novo tratamento para o vitiligo, uma doença autoimune que provoca a descoloração progressiva da epiderme, a camada visível da pele. A condição afeta cerca de 2% da população mundial, incluindo aproximadamente 1 milhão de pessoas no Brasil. A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) aprovou recentemente o creme Opzelura, desenvolvido pelo laboratório americano Incyte, como um novo tratamento para o vitiligo, uma doença autoimune que provoca a descoloração progressiva da epiderme, a camada visível da pele. A condição afeta cerca de 2% da população mundial, incluindo aproximadamente 1 milhão de pessoas no Brasil.









O Opzelura já está disponível nos Estados Unidos desde julho de 2022, após a aprovação pela FDA (Agência Americana de Medicamentos). Na Europa, o medicamento deve ser lançado no primeiro trimestre de 2024, com previsão de chegada ao mercado brasileiro no mesmo ano.









Indicado para pacientes com 12 anos ou mais, o creme deve ser aplicado duas vezes ao dia nas áreas afetadas. O dermatologista francês Julien Seneschal, chefe do setor de Dermatologia Inflamatória e Autoimune do Hospital Universitário de Bordeaux, coordenou os testes com a nova substância em cerca de 30 pacientes franceses, que faziam parte de um grupo de 674 pessoas, da Europa e dos Estados Unidos, com vitiligo difuso.

Os resultados do estudo, divulgados na revista científica New England Journal of Medicine em outubro de 2022, revelaram que mais de 75% dos pacientes apresentaram melhora significativa nas manchas faciais em seis meses. O tratamento também foi eficaz em outras áreas do corpo, com repigmentação expressiva.









LEIA MAIS: Vitiligo: entenda a doença de Natália Deodato, participante do BBB22 Atualmente, o Opzelura é indicado para casos moderados de vitiligo, enquanto estudos estão em andamento para desenvolver tratamentos orais para pacientes com vitiligo severo. A substância ativa do medicamento, a ruxolitinibe, já era utilizada no tratamento de cânceres do sangue e atua bloqueando duas enzimas (JAK 1 e 2) responsáveis pela destruição dos melanócitos, que produzem a melanina.





Ainda não se sabe se o tratamento deverá ser usado por toda a vida, uma vez que recaídas são comuns na doença. Os especialistas estão investigando qual dose seria necessária para garantir benefícios a longo prazo. Até o momento, os efeitos colaterais relatados são pouco relevantes, incluindo formigamento local e acne em um número limitado de pacientes.