Teste genético para patologias capilares é desenvolvido por dermatologistas brasileiras

Irmãs descobriram teste que detecta predisposições no cabelo (foto: Freepik)

O interesse por tratamentos e produtos para a saúde capilar tem crescido, tanto entre homens quanto mulheres, conforme apontam pesquisas no Google e a maior procura em consultórios dermatológicos. Esse aumento se intensificou após o auge da pandemia de O interesse por tratamentos e produtos para a saúde capilar tem crescido, tanto entre homens quanto mulheres, conforme apontam pesquisas no Google e a maior procura em consultórios dermatológicos. Esse aumento se intensificou após o auge da pandemia de COVID-19 e seus efeitos colaterais, como a queda de cabelo persistente. Nesse cenário, o Brasil se destaca como líder no mercado de haircare na América Latina. Entretanto, algumas condições capilares, como a alopecia, não podem ser solucionadas apenas com shampoos e condicionadores.









Pensando nessa questão, as irmãs dermatologistas Ana Carina Junqueira e Ana Lucia Junqueira, em colaboração com pesquisadoras geneticistas da Universidade Federal de São Carlos, desenvolveram, após um ano de estudos, um teste genético capaz de identificar fatores predisponentes a certas patologias capilares.









De acordo com Ana Lucia, o exame detecta características genéticas denominadas polimorfismos, que influenciam o funcionamento do organismo, sobretudo no que diz respeito à saúde dos cabelos. Ela esclarece que os polimorfismos são variantes de uma sequência de DNA que se manifestam em fenótipos distintos e podem ocorrer entre indivíduos de uma mesma população. No teste, são analisados diversos polimorfismos relacionados a doenças capilares, como o SR5DA1, associado à calvície genética, cujo tratamento é realizado com medicamentos como a Dutasterida.





Trata-se do primeiro teste genético criado por dermatologistas no mundo, o qual pode auxiliar no diagnóstico precoce de pacientes e direcionar tratamentos mais assertivos. Entre as enfermidades cujos polimorfismos podem ser identificados estão a alopecia androgenética (calvície) e as alopecias autoimunes.





Ana Carina explica que o exame de DNA é realizado por meio de swab oral, friccionado na parte interna da bochecha, e o material coletado é encaminhado para análise laboratorial. O processo não envolve coleta de sangue ou cortes na pele, utilizando apenas saliva.

No laboratório, o DNA das células é separado, purificado e processado por PCR (Polymerase Chain Reaction), uma das tecnologias mais modernas de sequenciamento genético. A presença ou ausência dos polimorfismos investigados é determinada simultaneamente ao PCR, por um método chamado Real Time PCR, que identifica os genes por sondas específicas para cada polimorfismo, ao mesmo tempo em que amplifica o DNA.