Cinco alimentos que ajudam no skincare

Não importa a estação do ano, os cuidados com a pele devem ser diários. A hidratação é um dos principais passos, tomar bastante água e, claro, usar os produtos adequados para o tipo de pele, usar protetor solar e não ter uma alimentação equilibrada, saudável. Mônica Symphoroso, nutricionista que atende pelo GetNinjas, aplicativo de contratação de serviços, selecionou alguns alimentos que nutrem a pele. Confira:

Ter uma saúde intestinal adequada é importante, pois caso contrário, o corpo todo é impactado, inclusive a cútis. “Se a pessoa não tiver um intestino que funcione diariamente, há uma absorção de toxinas que influenciam na pele e na saúde como um todo”, explica Mônica. Além disso, a profissional pontua que o bom funcionamento do órgão proporciona uma melhor absorção de nutrientes que consequentemente, farão bem à pele. A solução é adotar o consumo de fibras, presente na aveia, além de beber mais água.

Espinafre: você escolhe a maneira que mais gosta para colocá-lo na dieta do dia a dia, in natura na salada ou como suco

Conhecido pela alta concentração de ferro, o espinafre também é rico em antioxidantes e vitaminas. No caso de acne, a vitamina A presente no vegetal diminui a produção de sebo facial, o que resulta na queda de inflamações. Por conta da vitamina K e de folato, o alimento melhora o aspecto da pele e minimiza manchas como contusões e olheiras. Para a nutricionista, o ideal é que o espinafre seja consumido cru para que os nutrientes não se percam no cozimento.