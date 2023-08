Cristais são mais do que apenas adornos ou peças de decoração, eles têm propriedades únicas que podem influenciar no bem-estar físico, mental e espiritual



Em um mundo repleto de energias sutis e poderes ocultos, os cristais têm desempenhado um papel fundamental na busca pela harmonia interior, cura e proteção. A sabedoria ancestral por trás do uso de cristais em rituais tem cativado a humanidade há séculos, pensando nisso, a cigana Kelida Marques compartilha seus conhecimentos para ajudar as pessoas a explorar a magia destas pedras preciosas em busca de uma cura ou libertação.

Os cristais são mais do que apenas adornos ou peças de decoração. Eles têm propriedades únicas que podem influenciar no bem-estar físico, mental e espiritual.Conforme cigana Kelida, "os cristais são elementos da terra, são feitos pela natureza e por isso trazem consigo as vibrações das profundezas da terra e dos elementos naturais, o que gera propriedades incríveis para diversos objetivos. Além disso, eles são aliados para processos de cura e libertação físicas ou espirituais, quando utilizados com as intenções certas.”