Excesso de pornografia faz o cérebro regredir a um estágio infantil

Só no Brasil, 22 milhões de pessoas assumem consumir pornografia, sendo que 76% são homens e 24% mulheres (foto: efes/Pixabay ) Com a internet, o consumo de pornografia ganhou maior amplitude e atualmente é um dos mais acessados na rede mundial de computadores. Só no Brasil, 22 milhões de pessoas assumem consumir pornografia - 76% são homens e 24% são mulheres. A maior parcela é o público jovem (58% têm menos de 35 anos), de classe média alta (49% pertencem à classe B) e está em um relacionamento sério (69% são casados ou estão namorando). Desse montante, 49% concluiu o ensino médio e 40% têm curso superior, conforme dados do Quantas Pesquisas e Estudos de Mercado para o Canal Sexy Hot, realizado em 2018. O estudo reforça o quanto o mercado é grande e tem alta demanda no país, principalmente pelo público masculino.





A Omens, plataforma de intermediação de saúde dedicada ao homem, composta por profissionais de diferentes especialidades, atende homens com problemas relacionados à autocuidado e bem-estar íntimo. A plataforma, inclusive, aborda assuntos tabus como a pornografia, a fim de ajudar os pacientes que estão passando por alguma adversidade em fases de vida distintas, conforme explica o psicólogo e terapeuta sexual da Omens, Gustavo Messineti. “O consumo de pornografia e a masturbação são temas tabus, assim como marcar uma consulta com um especialista para relatar práticas como essas, dificultando que muitos homens busquem ajuda de forma mais assertiva”, conta.

O vício em conteúdo pornô pode estar mascarando um problema físico ou emocional, servindo como uma “válvula de escape”, um momento de fuga da realidade, além de afetar as relações pessoais e profissionais da pessoa. “Hoje, com a ampla variedade de conteúdos de cunho sexual na internet e em diferentes plataformas, o consumo cresceu muito e se tornou mais fácil. Os homens costumam buscar mais por esse tipo de interação ou distração, justamente por terem maior dificuldade em falar com um profissional de saúde”, observa Messineti.