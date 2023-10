Seja para diminuir o estresse e a ansiedade ou promover o relaxamento, o fato é que, nos últimos anos, as técnicas de respiração estão cada vez mais populares Foundry Co/Pixabay

Seja para diminuir o estresse e a ansiedade ou promover o relaxamento, o fato é que, nos últimos anos, as técnicas de respiração estão cada vez mais populares por desenvolver um papel fundamental na regulação do funcionamento do sistema nervoso e do cérebro. Não à toa, vários pesquisadores começaram a descobrir alguns dos mecanismos neurais ocultos na respiração e os muitos efeitos do ato de respirar no corpo e na mente. No mais recente deles, cientistas da Universidade de Aarhus, na Dinamarca, perceberam que, quando realizamos tarefas do dia a dia, os ritmos cerebrais estão intimamente ligados ao ritmo da nossa respiração. De acordo com a especialista em comportamento humano e desenvolvimento pessoal, Gisele Hedler, é essencial fazer pausas durante o dia e praticar a respiração profunda e consciente: “Essa técnica vai ajudar a aumentar o fluxo sanguíneo para o cérebro e, consequentemente, nos ajudar a ter um dia mais leve".