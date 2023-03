Técnicas de respiração profunda são ferramentas no combate à ansiedade

Tamires Cruz ressalta que o papel fundamental da respiração é trazer oxigênio ao corpo e remover dióxido de carbono. Para isso, utiliza os pulmões, que são controlados por músculos que o circundam, tais como o diafragma e as costelas. “Uma pessoa que experimenta estresse, por alguma razão, altera seus padrões respiratórios e passa a respirar fundo com o uso dos músculos do ombro, em vez de usar o diafragma. Este tipo de respiração interrompe o equilíbrio de gases do corpo”.

Hiperventilação ou respiração excessiva Tamires Cruz, médica especialista em saúde mental, recomenda que diante de situações estressantes e sintomas de ansiedade a pessoa respire de forma lenta e suave, para ajudar a equilibrar padrões respiratórios e acalmar o sistema nervoso (foto: Arquivo Pessoal)



Segundo a médica, o quadro se complica, quando, na situação de estresse, há hiperventilação ou respiração excessiva superficial, pois isso desencadeia a piora dos sintomas do estresse e prolonga a sensação de ansiedade. “Assim, ante situações estressantes e sintomas de ansiedade, a recomendação é respirar de forma lenta e suave, para ajudar a equilibrar padrões respiratórios e acalmar o sistema nervoso”, ressalta a médica.

O funcionamento da respiração como resposta ao estresse também pode ser compreendido sob a perspectiva cerebral, mais especificamente do sistema nervoso parassimpático e do sistema nervoso simpático. O primeiro é responsável pelas atividades em estado de relaxamento ou em repouso e é estimulado por padrões de respiração profunda. O segundo encarrega-se das atividades físicas relacionadas à resposta de luta ou fuga quando o estresse é detectado e é encorajado por meio da hiperventilação.

Estresse e ansiedade

Dessa forma, de acordo com Tamires Cruz, controlar a respiração, estimulando padrões de respiração profunda, é de grande importância para quem deseja controlar o estresse e superar a ansiedade. A médica especializada em saúde mental sugere a seguir três exercícios de respiração profunda, que podem ser feitos de maneira combinada e empregados em qualquer lugar. Confira:





1 - Respiração coerente

Nesta técnica, a respiração é diminuída drasticamente, ajudando a maximizar a frequência cardíaca. “Uma frequência cardíaca elevada significa um sistema cardiovascular mais saudável e uma resposta mais forte ao estresse”, explica Tamires Cruz. Segundo ela, é simples colocar em prática a respiração coerente. “Basta inspirar fundo, contar até cinco e depois expirar, contando até cinco novamente. “A técnica exige um ciclo de cinco inspirações por minuto”, diz.





2 - Respiração por resistência

Para tornar a respiração mais profunda, diminuindo assim a frequência cardíaca, esta técnica emprega mecanismos que oferecem resistência ao fluxo de ar dentro e fora do corpo. “Grosso modo, por meio dela a pessoa estreita o caminho do ar. Para isso, pode usar objetos, como um canudo, para inspirar e expirar, ou pode respirar pelo nariz e não pela boca”, explica a médica. Conforme Tamires Cruz, respirar durante o canto também é uma opção para oferecer resistência à respiração. “É uma das maneiras mais eficazes de fazer este exercício, porque as cordas vocais estreitam efetivamente a passagem do ar”, diz.





3 - Respiração em movimento

Apesar do nome, esta técnica não é para ser usada enquanto se pratica exercício físicos. Conforme a médica especializada em saúde mental, a respiração em movimento está relacionada à imaginação. “O indivíduo imagina que está movendo o oxigênio dos pulmões para o topo da cabeça e o dióxido de carbono para fora do corpo”, explica. Isso, claro, ajuda a acalmar a frequência cardíaca e a diminuir o estresse e os sintomas de ansiedade.