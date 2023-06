Conheça 7 biomarcadores usados pela medicina para verificar sua saúde

683

Os biomarcadores são ferramentas valiosas porque fornecem informações importantes sobre o paciente (foto: Victoria_Regen/Pixabay)

Os avanços científicos têm proporcionado um entendimento cada vez mais profundo sobre o funcionamento do corpo humano. Uma das descobertas mais interessantes é a utilização dos biomarcadores - indicadores capazes de fornecer dados sobre a saúde de um indivíduo, permitindo o diagnóstico precoce, a prevenção e até mesmo o tratamento de doenças, além de colaborarem para o desenvolvimento de medicamentos.













Leia também: Segundo o médico cirurgião, Samuel Colman, a importância dos biomarcadores nesses tipos de procedimentos está relacionada a vários aspectos: "Certos biomarcadores podem ajudar a descobrir a presença de condições pré-existentes que podem aumentar o risco de complicações durante a cirurgia. Além disso, auxiliam na avaliação do risco individual de complicações pós-operatórias, como infecções ou problemas de cicatrização. Isso permite que nós, cirurgiões, adaptemos as estratégias de tratamento e cuidados pós-operatórios de acordo com as características individuais de cada paciente".Leia também: Exames preventivos são fundamentais para cuidar da saúde do coração.





Entenda os biomarcadores

Metilação

Processo bioquímico que envolve a adição de um grupo metila (CH3) a uma molécula. Alterações na metilação podem estar associadas a várias doenças, incluindo câncer, Processo bioquímico que envolve a adição de um grupo metila (CH3) a uma molécula. Alterações na metilação podem estar associadas a várias doenças, incluindo câncer, doenças cardíacas , distúrbios neurológicos e distúrbios do desenvolvimento. A submetilação pode indicar uma tendência à trombose , que está presente em até 25% das pessoas e é um dos riscos mais temidos de complicação pós-operatório.





Oxidação

Medida que indica o nível de estresse oxidativo no organismo - desequilíbrio entre a produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) e a capacidade do organismo de neutralizá-las, o que pode causar danos às células e aos tecidos, levando a uma série de doenças e ao envelhecimento.





Glicação

Fornecem informações importantes sobre a exposição prolongada a níveis elevados de glicose no sangue e podem auxiliar no diagnóstico, monitoramento e tratamento de várias condições relacionadas à glicemia.





Inflamação

Marcadores inflamatórios que podem ser utilizados para avaliar a presença e a gravidade da inflamação, auxiliando no diagnóstico e no monitoramento de Marcadores inflamatórios que podem ser utilizados para avaliar a presença e a gravidade da inflamação, auxiliando no diagnóstico e no monitoramento de doenças inflamatórias.





Níveis hormonais

A avaliação dos níveis hormonais ajuda a identificar irregularidades e orientar o tratamento adequado de doenças causadas por desvios nesses níveis.





Marcadores genéticos e telômeros

Os marcadores genéticos fornecem informações sobre as variações genéticas individuais que podem influenciar a suscetibilidade a certas doenças ou a resposta a determinados medicamentos. Já os telômeros, estruturas localizadas nas extremidades dos cromossomos, desempenham um papel crucial no envelhecimento celular e estão ligados ao desenvolvimento de doenças relacionadas à idade. A análise de marcadores genéticos e a medição do comprimento dos telômeros podem ajudar a compreender melhor os fatores de risco e a personalizar os cuidados de saúde.





Marcadores autoimunes

Substâncias que indicam a presença de Substâncias que indicam a presença de doenças autoimunes , nas quais o sistema imunológico ataca erroneamente as células e tecidos saudáveis do próprio corpo. Exames que detectam anticorpos específicos, como o fator reumatóide ou anticorpos antinucleares, são usados para auxiliar no diagnóstico e no monitoramento dessas doenças complexas.

Biomarcadores são ferramentas complementares

Samuel Colman ressalta que os biomarcadores não são utilizados isoladamente para diagnosticar doenças, mas são ferramentas complementares na avaliação dos pacientes: "O acompanhamento regular desses biomarcadores em conjunto com outras análises clínicas pode fornecer informações importantes".



À medida que se avança na pesquisa e no desenvolvimento dos marcadores biológicos, são percebidas melhorias significativas na detecção e no tratamento de doenças, assim como na prevenção de complicações pós-operatórias e otimização da saúde.







Colman destaca alguns biomarcadores importantes para a avaliação antes de um procedimento de cirurgia plástica : metilação, oxidação, glicação, inflamação, níveis hormonais, marcadores genéticos e telômeros, além dos marcadores autoimunes.