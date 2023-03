Remédio para colesterol pode reduzir doenças cardíacas em quem tem apneia

Antes que os médicos considerem o uso de estatinas para prevenir doenças cardíacas em seus pacientes com apneia do sono são necessários ensaios clínicos para confirmar as descobertas (foto: Olya Adamovich/Pixabay )









As estatinas podem ser um desses métodos, destaca Sanja Jelic, professor-associado de medicina na Universidade de Columbia. Ele liderou o estudo com 87 pessoas diagnosticadas recentemente com apneia obstrutiva do sono e que estavam sendo tratadas com CPAP. Os pacientes foram divididos em grupos para receber tratamento com o medicamento para colesterol ou placebo.

Os pesquisadores descobriram que as estatinas, mas não o CPAP, protegiam os vasos sanguíneos contra alterações inflamatórias perigosas que ocorrem em pessoas com a doença. Eles analisaram especificamente a proteína CD59, que mantém a inflamação sob controle quando estabilizada nos vasos sanguíneos. Um estudo anterior da equipe de Jelic mostrou que o CD59 é mais estável quando o colesterol está baixo.

Inflamação dos vasos sanguíneos

Entre os participantes do estudo, o CD59 foi estabilizado após quatro semanas de terapia com estatinas para redução do colesterol, mas não apenas com CPAP. "O efeito que encontramos com as estatinas é importante", diz Jelic. "A inflamação nos vasos sanguíneos é uma etapa fundamental na progressão da doença cardiovascular. Portanto, qualquer coisa que possamos fazer para estabilizar o CD59 nesses pacientes provavelmente será benéfica para a saúde do coração."





Antes que os médicos considerem o uso de estatinas para prevenir doenças cardíacas em seus pacientes com apneia do sono , no entanto, são necessários ensaios clínicos para confirmar as descobertas, alerta o pesquisador. O artigo foi publicado na revista Annals of the American Thoracic Society.





