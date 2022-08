Dia do Colesterol lembra a importância de manter níveis seguros no sangue

(foto: Clker Free Vector Images/Pixabay)

De acordo com o Ministério da Saúde, quatro em cada 10 adultos brasileiros apresentam o nível de colesterol elevado, o equivalente a cerca de 18,4 milhões de pessoas que correm o risco de ter algum problema agudo a qualquer momento. Referente ao tema, esta segunda-feira (8/8) marca o Dia Nacional de Combate ao Colesterol, data criada para a conscientização e prevenção de doenças cardiovasculares Outro dado, da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), revela que, no Brasil, as pessoas desconhecem sua própria taxa de colesterol: 67% dos entrevistados assumiram não ter essa resposta. E isso acende o alerta: o LDL, o chamado ' colesterol ruim ', quando em nível sanguíneo elevado, provoca deposição de gordura nas paredes dos vasos sanguíneos, formando placas que, com o tempo, podem dificultar a passagem do sangue para órgãos vitais como coração e cérebro. Dessa forma, aumenta o risco de infarto e acidente vascular cerebral (AVC)."Cada um de nós deve ser analisado de forma individualizada, de acordo com os fatores de risco para desenvolvimento das doenças vasculares cerebrais e cardíacas", ressalta o cardiologista do Hospital Semper, Rodrigo Lanna.O médico explica que o colesterol é um tipo de gordura do organismo, componente estrutural das membranas celulares em nosso corpo. Está presente no coração, cérebro, fígado, intestinos, músculos, nervos e pele."Nosso corpo também usa o colesterol para produzir alguns hormônios , como vitamina D, testosterona, estrógeno, cortisol e ácidos biliares, que ajudam na digestão das gorduras", detalha, acrescentando que, à medida em que os níveis de LDL colesterol no sangue aumentam, cresce também o risco para a saúde. "É por isso que é importante saber dessa taxa para agir em termos de prevenção".Lanna ressalta que o único tipo de colesterol que deve ser mantido alto na corrente sanguínea é o HDL, conhecido como o colesterol 'bom', já que é capaz de proteger o coração dos danos causados pelo LDL. "É bom tê-lo sempre o mais alto possível. O ideal é acima de 60mg/dl".E nesse contexto os hábitos alimentares assumem lugar central. Segundo o cardiologista, 30% do colesterol depende da dieta, daí a importância para o controle dos níveis de LDL. "Para diminuir o mau colesterol (LDL) no sangue deve-se seguir uma dieta pobre em gorduras saturadas. No entanto, quando essa atitude sozinha não é suficiente, o médico pode recomendar o uso de medicamentos para a redução dos níveis".Já para aumentar o HDL, o caminho é a prática de atividades físicas aeróbicas pelo menos por 150 minutos semanais, como preconizado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. "O mais importante é que o colesterol alto não provoca sintomas no corpo, mesmo quando as taxas estão elevadíssimas. Trata-se de um problema de saúde silencioso. Portanto a única maneira de saber os níveis é através do exame de sangue", enfatiza Lanna.