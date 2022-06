As 10 atividades físicas mais buscadas por brasileiros

Sozinha ou em par, a ordem é mexer o corpo para ser mais feliz (foto: Bernard-Verougstraete /Pixabay )



04:00 - 28/11/2021 A melhor atividade física é aquela que você gosta De acordo com estudo da Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz), a pandemia fez com que mais de 60% da população deixassem de fazer qualquer tipo de exercício físico. Tal sedentarismo abriu portas para diversos problemas de saúde física e mental, e agora que a crise sanitária está mais controlada, os brasileiros estão correndo atrás do prejuízo. Mas engana-se quem pensa que os brasileiros estão apenas investindo na prática da musculação.Segundo o GetNinjas, aplicativo para contratação de serviço, as pessoas estão explorando outros esportes e exercícios. Confira abaixo a lista com as dez aulas mais demandadas na plataforma:





1 - Dança de salão





Leia também: Modalidade que possibilita um casal se exercitar e se divertir juntos, a dança de salão vem ganhando cada vez mais adeptos. De acordo com o GetNinjas, a demanda por aulas de dança de salão aumentou 154% no mês de março em comparação com o mesmo período do ano passado. Além dos benefícios físicos que a prática oferece, a dança também estimula a cumplicidade e sintonia entre os praticantes.Leia também: Balé para idosos: dançar faz bem à vida.





2 - Forró

Ritmo que não pode faltar nas festas juninas, o forró tem sido uma das aulas cada vez mais demandas. De acordo com a plataforma, a procura pelas aulas de forró aumentou 132% em comparação com março do ano passado. Ao ir além dos “dois pra cá, dois pra lá”, os praticantes da dança conquistam benefícios como queima de calorias, tonificação dos músculos das pernas e exercitar o equilíbrio.

3 - Funk





Leia também: Além de avançar no cenário internacional da música, o funk também avança como modalidade de exercício físico. Segundo o GetNinjas, a busca por aulas do estilo musical periférico aumentou 88% em março de 2022; em comparação com mês anterior, o crescimento foi de 36%. Esse é um exercício de alto impacto que tonifica os músculos do abdômen e das costas.Leia também: Atividade física ajuda a conservar o cérebro jovem, diz estudo.





4 - Futebol

Em ano de copa, o interesse pelo futebol aumenta, principalmente no Brasil, país que tem o esporte enraizado em sua cultura. De acordo com o aplicativo, o número de solicitações voltadas para professores de futebol aumentou 42% em relação ao mês de março do ano passado. Até o início das primeiras partidas no Qatar, os praticantes do esporte já notarão os benefícios desse exercício completo.



A natação é uma atividade de baixo impacto e aumenta a capacidade pulmonar (foto: Arturo Alvarez / Pixabay )





5 - Natação

O volume de pedidos para professores de natação aumentou mais de 66% no comparativo entre março de 2022 e o mesmo período do ano passado. Apesar de ser uma atividade de baixo impacto, o esporte aumenta a capacidade pulmonar e proporciona a perda de peso.





6 - Boxe

É impossível não se lembrar do personagem Rocky Balboa quando a música “Eye of the tiger” começa a tocar. Agora, muita gente tem demonstrado interesse no mesmo esporte que o protagonismo, o boxe. De acordo com o GetNinjas, os professores da luta viram a demanda crescer em 65% em março.





7 - Muay Thai

A arte milenar tailandesa rompeu as fronteiras da Ásia e conquista cada vez mais adeptos ao redor do mundo. No Brasil, o GetNinjas identificou um acréscimo de 36% na procura por aulas de Muay Thai em comparação com março de 2021. Assim como o boxe, a arte marcial asiática é um exercício de alta intensidade que fortalece a musculatura e o sistema cardiorrespiratório.

8 - Tênis





Patins, febre da década de 1980, está de volta com força e muitos adeptos (foto: Carlos Bonilla/Pixabay )

Com a possibilidade de ser praticado em dupla, o tênis é uma opção de atividade física para casais e famílias. O esporte proporciona um melhor condicionamento físico, aprimora a coordenação motora, estimula a flexibilidade e a queima de calorias. Com tantos benefícios, não é de se espantar que, em março, a busca por aulas de tênis aumentou 15% no GetNinjas.





9 - Patins

Patins é um dos ícones dos anos 1980 e agora voltaram com tudo. A tendência é democrática, englobando desde adultos que retomaram o hobbie até crianças que começam a ter seu primeiro contato com os patins. Apesar da possibilidade de aprender a patinar sozinho, muitos são os que contam com uma ajuda especializada. No Getninjas, o número de pedidos por aulas de patins cresceu 27% em relação a março de 2021.

10 - Skate