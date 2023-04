Quais óleos essenciais ajudam a dormir melhor?

Há óleos essenciais que agem como relaxantes e outros que têm ação sedativa (foto: Monfocus/Pixabay ) A vida agitada, a pressão por rendimento físico, pessoal e profissional, a exposição às telas em um universo cada vez mais conectado estão impactando o sono no país. De acordo com um estudo publicado na revista Sleep Epidemiology, 66% dos brasileiros dormem mal, com incidência maior entre mulheres e jovens. A pesquisa inédita da SleepUp revelou que um a cada três brasileiros convivem com sintomas de insônia e cientistas da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, em parceria com o Centro Dinamarquês de Medicina do Sono, concluíram em um levantamento que a fragmentação do sono pode elevar o risco de morte em 29%, proporcionando uma redução da expectativa de vida em quase nove anos.







Um dos hábitos que auxiliam para uma noite bem dormida é ter uma rotina e higiene do sono adequadas: "Quando você ajuda seu relógio biológico a funcionar de forma sincronizada com o ambiente, melhora a qualidade do sono e sinaliza para o organismo quando é dia e noite", orienta o médico. "A rotina com horários fixos, principalmente para acordar, também torna previsível o horário de dormir, facilitando pegar no sono ", salienta.

Para uma higiene da noite eficaz, é necessário remover os estímulos para que a mente possa entrar em estado de tranquilidade. "Tirando o excesso de luz artificial, alimentos estimulantes e conteúdos que causam ansiedade você traz benefícios para o seu sono, melhorando consequentemente a saúde e a qualidade de vida", reforça o psiquiatra.

Fazer o uso de óleos essenciais, extraídos de plantas, associado a essas práticas pode ajudar, e muito, na melhoria do sono:“Seja por sua atividade relaxante, sedativa ou por tornar a mente favorável e aberta para lidar com questões que possam estar incomodando ou ser a origem de nossas preocupações”, esclarece João. “É importante lembrar que, quando abordamos o sono, as estratégias devem funcionar juntas e nunca de maneira isolada”, destaca.

Óleos essenciais que podem ajudar no sono e suas características

Lavanda: excelente para o sono e um dos mais utilizados: “Seus principais compostos, linalol e acetato de linalila, são responsáveis por suas propriedades calmantes, relaxantes e levemente sedativas”, sugere o psiquiatra.





Laranja-doce: essa é outra opção que compõe a maioria dos blends para insônia: “Ajuda no alivio do estresse, tensão, ansiedade e traz uma perspectiva positiva para quem tem uma tendência a ruminação de pensamentos negativos no período da noite”, complementa o médico.





Bergamota: assim como os outros, tem características sedativas e relaxantes, auxiliando no sono: “Ajuda nos estados de tensão, irritabilidade e frustração, sentimentos muito frequentes em pessoas que não conseguem dormir”, finaliza João Gallinaro.